MP espanhol pede arquivamento da investigação contra esposa de Pedro Sánchez

O Ministério Público espanhol solicitou nesta quinta-feira(25) o arquivamento da investigação por suposta corrupção da esposa do presidente do Governo Pedro Sánchez, aberta após a denúncia de uma associação, que admitiu ter se baseado apenas em reportagens da imprensa.

O anúncio da investigação levou o socialista Pedro Sánchez a anunciar na noite de quarta-feira que avaliava se renunciava ou mantinha o cargo, decisão que anunciará na segunda-feira.

"O Ministério Público pede a revogação do despacho" do tribunal de Madri que iniciou a investigação "e o arquivamento do processo", indicaram fontes do Ministério Público.