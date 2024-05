Morre, aos 63 anos, o diretor francês Laurent Cantet

O cineasta francês Laurent Cantet, Palma de Ouro em 2008 com "Entre os Muros da Escola" e diretor de filmes gravados em Cuba e no Haiti, morreu nesta quinta-feira (25) aos 63 anos, informou sua agente à AFP.

Em 2012, o cineasta participou de uma obra coletiva, "7 Dias em Havana", junto a outros seis diretores, entre eles Benicio del Toro. A produção capturou o cotidiano da capital cubana ao longo de sete episódios.

Dois anos depois voltou a Havana para filmar "Retorno a Ítaca", um filme conjunto sobre as memórias de cinco amigos após o regresso do exílio de um deles, com Isabel Santos e Jorge Perugorría no elenco.

"Entre os Muros da Escola" se passa em um colégio de Paris e narra, com um olhar de documentário, o dia a dia de um professor de francês que leciona para adolescentes rebeldes de um bairro da periferia parisiense.