Moradores de Gaza procuram parentes nas valas comuns do hospital Nasser

As tropas israelenses atacaram o hospital durante vários dias, alegando que o movimento islamista Hamas, que governa a Faixa de Gaza, utiliza o local para fins militares. Após a recente retirada dos soldados israelenses, as autoridades palestinas afirmam que descobriram valas comuns no hospital Nasser, o mais importante do sul da Faixa de Gaza.

"Eles me disseram para ficar afastada, mas eu disse: 'Meu filho está na escavadeira'", explicou Zidan, de 42 anos. "Eu perdi contato há três meses e, hoje, o reencontrei", declarou a mulher, que também afirmou que o filho morreu em um ataque aéreo israelense, sem especificar a data. Na terça-feira, a Defesa Civil de Gaza anunciou que exumou quase 340 corpos no complexo do hospital e afirmou que as vítimas foram assassinadas e enterradas pelos israelenses.

O Exército de Israel nega ter enterrado os palestinos. Várias pessoas disseram à AFP que alguns corpos foram enterrados por parentes ou amigos. Ao contrário de Zidan, muitos ainda não encontraram os corpos de seus familiares. Sonia Abou Rajilah, uma moradora de 52 anos de Khan Yunis, procura o filho Hazem, 29 anos, que foi enterrado por seus amigos no hospital Nasser. "Aguardo os cadáveres que são exumados, com a esperança de reconhecer o corpo dele", disse à AFP a moradora de Gaza, que tenta localizar a camisa bege e as calças de cor cinza que o filho vestia na última vez que o viu. Os apelos por uma investigação internacional sobre as valas comuns são cada vez mais intensos. "Sem uma investigação real para determinar como estas pessoas morreram ou que violações podem ter sido cometidas, nunca saberemos a verdade sobre os horrores por trás das valas comuns", afirmou Erika Guevara, diretora da Anistia Internacional.

A Casa Branca exigiu na quarta-feira "respostas" das autoridades israelenses após a descoberta das valas comuns nos hospitais Nasser e Al Shifa, na Cidade de Gaza O governo de Israel chamou na quarta-feira de "falsas e sem fundamento" as acusações de que o Exército teria enterrado corpos de palestinos no hospital de Khan Yunis.