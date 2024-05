Microsoft obtém resultados melhores do que o esperado no 1T

O grupo de tecnologia americano Microsoft apresentou resultados melhores do que o esperado nos primeiros três meses do ano, inclusive em seu negócio-chave de computação em nuvem, impulsionado pela inteligência artificial (IA).

O lucro líquido aumentou 20%, para US$ 21,9 bilhões (R$ 113,16 bilhões), e ficou em US$ 2,94 por ação, um indicador de referência em Wall Street, acima dos US$ 2,82 esperados em média pelos analistas.

A empresa sediada em Redmond, Washington, se beneficiou do dinamismo da nuvem, que está no foco dos investidores preocupados com uma possível desaceleração, enquanto a Meta publicou na quarta-feira previsões consideradas decepcionantes para o trimestre atual.