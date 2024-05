Manifestações pró-palestinos se multiplicam em universidades dos EUA

Com centenas de detidos e confrontos com policiais, as manifestações pró-palestinos se tornaram uma onda em expansão nas universidades dos Estados Unidos, onde acampamentos se multiplicam nos campi, em um clima de aumento da tensão.

De Los Angeles a Nova York, passando por Austin e Boston, o movimento estudantil pró-palestinos cresce, uma semana depois de ter começado na Universidade de Columbia, em Nova York. Ele abrange universidades renomadas, como Princeton e Harvard.

Grupos de estudantes montaram barracas nos campi para denunciar o apoio militar americano a Israel e a situação humanitária dramática na Faixa de Gaza.