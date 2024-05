Mais de 120 detidos em universidades dos EUA por protestos pró-palestinos

Mais de 120 pessoas foram presas na quarta-feira em duas universidades nos estados da Califórnia e do Texas, informaram as autoridades, depois que protestos pró-palestinos eclodiram em instituições de ensino americanas nesta semana.

Os envolvidos são do campus da Universidade do Sul da Califórnia (USC), em Los Angeles (oeste), onde 93 pessoas foram presas por invasão de propriedade, e da Universidade do Texas (UT), em Austin (sul), onde 34 foram detidas, segundo as autoridades.

Os tensos incidentes fazem parte dos últimos confrontos nos campi universitários entre policiais, incluindo de choque, e estudantes que marcham com cartazes indignados com o crescente número de civis mortos na guerra de Israel contra o grupo islamista palestino Hamas.