Harvey Weinstein, o 'deus' de Hollywood que caiu em desgraça por causa do #MeToo

Durante anos, ele foi um dos produtores independentes mais visionários e poderosos de Hollywood, temido, venerado e até mesmo chamado de "deus" em uma ocasião pela atriz Meryl Streep. Quando caiu em desgraça em 2017 devido a acusações de estupro que abriram o bueiro sobre o abuso sexual generalizado em Hollywood e além, as ondas de choque foram sentidas em todo o mundo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O movimento #MeToo tinha acabado de surgir e, com ele, milhares de mulheres decidiram falar, revelando práticas frequentes, não apenas no mundo do cinema, mas também no trabalho, nas ruas e nos transportes.

Atrizes como Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale, Uma Thurman e Salma Hayek o acusaram de assédio ou agressão sexual. Asia Argento, Rose McGowan e Paz de la Huerta, de estupro. Mira Sorvino e Ashley Judd garantem que ele acabou com suas carreiras porque não cederam diante de seu assédio. Weinstein, que nunca pediu perdão nem demonstrou arrependimento, sentiu-se vítima de uma caça às bruxas do movimento #MeToo, que ele comparou com a perseguição de comunistas impulsionada pelo senador americano Joseph McCarthy durante a Guerra Fria. "Fui o primeiro exemplo e agora há milhares de homens sendo acusados. Estou preocupado por este país", afirmou.

Sua condenação por um tribunal de Manhattan a 23 anos de prisão, que selou a queda em desgraça do outrora todo-poderoso produtor, foi anulada nesta quinta-feira (25) por um tribunal de apelações por problemas de forma, e ordenou um novo julgamento. "Com a decisão de hoje, este tribunal [de apelações] segue frustrando os avanços constantes pelos quais as sobreviventes da violência sexual têm lutado em nosso sistema de justiça penal", lamentou a magistrada Madeline Singas, que votou contra a decisão de anular a condenação, aprovada por 4 votos a 3. Muitas mulheres contaram que o irascível e impaciente Weinstein marcava reuniões em quartos de hotel, onde as recebia de roupão e as convidava a dar ou receber massagens e a vê-lo se masturbar. O corpulento ex-produtor foi julgado criminalmente apenas pelas duas acusações que não prescreveram: sexo oral forçado na ex-assistente de produção Mimi Haleyi em 2006, e o estupro da ex-atriz Jessica Mann em 2013.

Em dezembro de 2022, outro tribunal da Califórnia o declarou culpado de violentar uma mulher em um hotel de Beverly Hills. Dois meses depois, um juiz o condenou a passar 16 anos na prisão. "Durante anos foi meu monstro", escreveu a atriz mexicana Salma Hayek, relatando o que vivenciou durante as filmagens de "Frida" em 2002. Ela sempre dizia não a suas investidas, mas Weinstein respondia com "ira maquiavélica" e ameaçava matá-la. Das cinzas do império que construiu nasceram movimentos como #MeToo e Time's Up, que incentivaram dezenas de milhares de mulheres de todo o mundo a denunciar nas redes sociais homens poderosos que tinham abusado delas ou as assediado, e provocaram uma mudança cultural de atitude: tolerância zero para este tipo de conduta.