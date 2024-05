Fluminense empata na visita ao Cerro Porteño e lidera Grupo A da Libertadores

O Fluminense empatou com o paraguaio Cerro Porteño nesta quinta-feira (25), em partida da terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores, disputada em Assunção.

Com este resultado, o tricolor carioca, atual campeão do torneio, continua liderando a chave com 5 pontos, seguido por Cerro Porteño e o chileno Colo Colo, ambos com 4 pontos. O Alianza de Lima é o último colocado com 2 pontos.

Na quarta rodada, no dia 8 de maio, o Alianza receberá o Cerro Porteño no Peru e um dia depois o Fluminense visitará o Colo Colo em Santiago.