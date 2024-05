China lança missão espacial Shenzhou-18

A nave, transportada pelo foguete Long March 2F, decolou do centro de lançamento de Jiuquan, no noroeste da China, às 20H59 locais (09H59 em Brasília).

A missão espacial chinesa Shenzhou-18, com três tripulantes, foi lançada nesta quinta-feira (25) rumo à estação espacial Tiangong, informou a imprensa estatal.

Eles permanecerão na estação espacial Tiangong por seis meses, onde realizarão experimentos "no campo da física básica em microgravidade, ciência de materiais espaciais, ciência de vida espacial, medicina espacial e tecnologia espacial", indicou a Agência Espacial da China.

A nova tripulação substituirá a equipe da missão Shenzhou-17, que decolou para o espaço em outubro.

O governo do presidente Xi Jinping impulsionou projetos espaciais da China, injetando bilhões de dólares no seu programa espacial liderado pelo Exército chinês com o objetivo de alcançar a Rússia e os Estados Unidos.