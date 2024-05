Centenas de mortos durante temporada de chuvas na África Oriental

A Tanzânia anunciou, nesta quinta-feira (25), que pelo menos 155 pessoas morreram por causa de inundações e deslizamentos de terra causados por chuvas torrenciais desencadeadas pelo fenômeno climático El Niño, que causou dezenas de mortes em outros países da África Oriental.

De acordo com o primeiro-ministro da Tanzânia, Kassim Majaliwa, mais de 200.000 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas, que mataram 155 pessoas e feriram 236.

"As fortes chuvas do El Niño, acompanhadas de ventos fortes, inundações e deslizamentos de terra em várias partes do país, causaram danos significativos", disse Majaliwa ao Parlamento.