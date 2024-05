Beckenbauer será homenageado com estátua em Munique

Ídolo do futebol alemão morto em janeiro passado vai ser lembrado com monumento em frente ao estádio Allianz Arena, do Bayern, clube com o qual o jogador ganhou vários títulos.O ídolo do futebol alemão Franz Beckenbauer, morto em janeiro passado, será homenageado com uma estátua em frente ao estádio Allianz Arena, do Bayern de Munique, anunciou neste domingo (21/04) uma fundação de torcedores do clube bávaro. O grande jogador e técnico, também conhecido como "Kaiser" (imperador), será moldado em bronze em uma pose elegante como o maestro do jogo. A Fundação Kurt Landauer disse que ele ficará em um pedestal no formato do losango da bandeira da Baviera. Beckenbauer, amplamente considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, morreu em 7 de janeiro passado em Salzburgo, na Áustria, aos 78 anos, e foi sepultado em um cemitério ao sul de Munique, perto de onde ele cresceu. Beckenbauer e Müller juntos novamente A estátua ficará ao lado da do ex-companheiro de equipe e atacante do Bayern, Gerd Müller, que foi inaugurada em setembro. Müller, que ainda detém o recorde de gols na Bundesliga, morreu em agosto de 2021, aos 75 anos. "O elegante capitão Franz e seu amigo Gerd Müller, juntos, lançarão suas sombras positivamente nos dias atuais, e a consciência da grande história do nosso clube será levada para as próximas gerações", disse Christian Kröll, da Fundação Kurt Landauer. A Fundação Kurt Landauer também foi responsável pela estátua de Gerd Müller, que foi erguida na esplanada do Allianz Arena. A fundação espera que o projeto Beckenbauer leve cerca de 18 meses para ser concluído. Ela já lançou uma campanha para coletar para o projeto doações dos torcedores e das torcidas organizadas do Bayern. Carreira impressionante Beckenbauer fez seu nome no Bayern de Munique, ajudando o clube a ser promovido pela primeira vez à Bundesliga antes de ganhar diversos títulos com a equipe. O Bayern também ajudou a lançar a impressionante carreira de Beckenbauer na seleção alemã, onde ele ganhou a Copa do Mundo como técnico e como jogador. Apenas três homens conseguiram esse feito. Beckenbauer desempenhou um papel fundamental na construção do Allianz Arena, estádio que foi inaugurado para a Copa do Mundo de 2006, sediada na Alemanha. md (AFP, DPA)