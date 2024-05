Antigo zoológico no Paquistão se transforma em centro para salvar animais maltratados

Depois de mais de 40 anos, o zoológico fechou suas portas em 2020, sob uma chuva de críticas. Seus últimos residentes, dois ursos marrons do Himalaia, foram libertados em uma reserva natural, e Kavan, o último elefante asiático do Paquistão - um paquiderme obeso de 36 anos cujo destino provocou uma campanha internacional apoiada pela cantora Cher - foi enviado para o Camboja.

"Este lugar foi transformado desde que o zoológico foi esvaziado", disse à AFP Rina Saeed, chefe do Islamabad Wildlife Bureau (IWMB).

Há quatro anos, elefantes abandonados e leões famintos estavam atrás das grades do zoológico de Islamabad. Agora, o parque se tornou um centro de reabilitação para animais maltratados.

Hoje "é um verdadeiro centro de reabilitação com mais de 50 animais", continua Saeed, incluindo ursos arrancados das garras de domadores que os forçavam a dançar e tigres usados para exibir a riqueza de seus donos.

Recentemente, o IWMB recuperou dois pequenos leopardos selvagens que haviam sido arrancados de suas mães para serem vendidos, ursos forçados a lutar contra cães em brigas clandestinas e macacos treinados para dançar em troca de gorjetas.

Para Amir Khalil, veterinário da ONG Four Paws, com sede na Áustria, que organizou a evacuação do elefante Kavan, o antigo zoológico "agora representa esperança".