Amorim participa de encontro na Rússia e defende ascensão do Sul Global

Sob o governo Lula, o Brasil tem defendido o protagonismo do "Sul Global", que o presidente já definiu como "parte incontornável da solução para as principais crises que afligem o planeta".

"Um dos mais significantes desenvolvimentos internacionais nos últimos 25 anos tem sido o crescimento de países do Sul", disse Amorim em seu discurso. Ele ressaltou aspectos econômicos e sociais desse eixo de países e destacou: "Ainda assim, a governança global não reflete essas transformações".

O assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assuntos internacionais, Celso Amorim, enfatizou a ascensão do "Sul Global" e defendeu reforma do sistema de governança internacional em reunião promovida pelo Conselho de Segurança da Rússia, em São Petersburgo.

Como reflexo dessa prioridade em política externa, o Brasil tem ampliado o comércio com a Rússia, na contramão das sanções do Ocidente pela a guerra na Ucrânia. Como mostrou o Estadão, contudo, essa aposta é considerada arriscada no momento de acentuada divisão entre EUA e o polo China-Rússia.

"Uma multipolaridade pacífica não pode existir sem o apoio de instituições multilaterais fortes", insistiu Celso Amorim. "Como o presidente Lula afirma, enfrentamos uma escolha dramática: de um lado, conflitos e desigualdade, do outro, paz e prosperidade baseada em uma governança justa e eficiente", disse ao concluir o discurso na Rússia - que trava uma guerra contra Ucrânia e aposta no "Sul Global" para driblar as sanções.

A ideia de multipolaridade também foi defendida pelo presidente russo Vladimir Putin, que mandou uma mensagem em vídeo para o encontro. "A Rússia está preparada para uma estreita colaboração com todos os parceiros interessados em defender a segurança global e regional e estabelecer uma nova ordem internacional multipolar que se alinhe aos interesses da maioria das nações", disse.