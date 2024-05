Velhas, mas recicladas: teorias da conspiração ressurgem nos EUA antes das eleições

Crédito: U.S. Department of State (IIP Bureau)

Sobretudo aquelas que proliferam nas redes sociais que limitaram a moderação de conteúdo, seja em nome da liberdade de expressão que Elon Musk prega no X (antigo Twitter) ou em função de uma redução de custos.

Migrantes recrutados para votar, vacinas nocivas, tráfico de crianças em uma pizzaria: velhas teorias conspiratórias estão ressurgindo recicladas nos Estados Unidos e atraem os eleitores mais radicalizados na medida em que as eleições de novembro se aproximam.

Esses assuntos incluem o relato — inspirado em informações reais da entrada em massa de migrantes pela fronteira dos Estados Unidos com o México — de que o Partido Democrata está recrutando migrantes para que Biden ganhe a eleições.

"Este tipo de desinformação se repete com tanta frequência que se torna palavra sagrada para quem acredita nela", disse à AFP Mike Rothschild, especialista em teorias da conspiração.

Entre aqueles que ajudam a disseminar esta desinformação está o próprio Musk, que disse antes das primárias este ano que, ao acolher migrantes irregulares, o governo estava "importando eleitores".

A equipe de verificação digital da AFP desmontou essa narrativa, indicando que os migrantes que são acolhidos de forma temporária passam por checagens de antecedentes e não têm acesso direto à cidadania nem direito a votar.

Mas, ainda assim, essa teoria — que recicla velhas narrativas de Trump e outros políticos conservadores que demonizam os imigrantes — continua circulando e gerando centenas de publicações e comentários em diversas plataformas.

Contra vacina



Outra teoria da conspiração que se fortaleceu desde a pandemia de covid-19 é a de que as vacinas são nocivas e ineficazes, apesar de ter sido desmentida mais de uma vez pela ciência.

A cruzada contra os imunizantes ganhou um novo impulso com a campanha antivacina do candidato independente Robert F. Kennedy Jr. (RFK), sobrinho do ex-presidente assassinado John Fitzgerald Kennedy (JFK).

Graças, em parte, à disseminação dessas mentiras recicladas, a comunidade antivacina "está mais forte do que antes da pandemia", ressalta Kolina Koltai, pesquisadora do grupo Bellingcat.