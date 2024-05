Vaticano leva arte para prisão feminina em Veneza

Na fachada externa, uma imponente pintura de dois pés descascados, produzida pelo artista italiano Maurizio Cattelan, reflete as vidas das mulheres que habitam entre essas paredes.

Chamada de "Com meus olhos", a exposição oferece um olhar humano ao cotidiano na prisão por meio do trabalho de 10 artistas "muito diferentes, mas unidos pelo desejo de participar de uma experiência artística e humana única", explica o curador da exposição, Bruno Racine.

Com anotações na mão, as guias do dia, Pascale e Marcella fazem parte das 20 detentas, de um total de 80, que concordaram em participar dessa mediação inesperada. Por razões de segurança, nada é revelado sobre elas ou seus antecedentes.

"O Vaticano não é um Estado como os outros, não tem uma cena artística, então tivemos que encontrar um conceito, um lugar que fosse uma mensagem por si só", acrescenta.

"Não se tratava de transformar a prisão em um espaço expositivo banal, mas envolver os artistas no trabalho artístico e em relação com as presidiárias", defende Racine.

A artista libanesa Simone Fattal transcreveu poemas e mensagens das mulheres presas em placas penduradas em um longo corredor de tijolos danificados e barras enferrujadas. Em uma delas está escrito: "Eu gostaria de me isolar, me enrolar no peito, aqui não tem armadura".

Em um grande jardim, fileiras de plantas e estufas são um raro vislumbre da vida diária na prisão. "Esta é a parte que eu chamo de lar. Aqui cultivamos as frutas e verduras que são vendidas lá fora", explica Marcella.

No meio do pátio, uma grande mensagem em azul pendurada na parede de uma fachada chama os visitantes: "Siamo con voi nella notte" ("Estamos com vocês à noite"), uma frase nascida em Florença e utilizada na Itália, na década de 1970, em apoio aos presos políticos.

Iluminado durante o dia inteiro, a frase em neon pode ser vista das celas, "uma forma de mostrar às mulheres aqui que elas não estão sozinhas", explica um agente penitenciário que supervisiona a visita.