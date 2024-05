'Um dia de cada vez': Céline Dion fala sobre sua saúde

Céline, 56, revelou em 2022 que havia sido diagnosticada com uma condição neurológica rara conhecida como síndrome da pessoa rígida (SPR), que provoca rigidez muscular, com dores agudas e afeta a mobilidade.

A estrela canadense do pop Céline Dion, que sofre de um transtorno neurológico raro, disse que está bem, mas que vive "um dia de cada vez", em sua primeira entrevista desde que anunciou o diagnóstico que a fez deixar a carreira de lado.

"Cinco dias por semana eu me submeto a terapia atlética, física e vocal. Não venci a doença, pois ela está e sempre estará dentro de mim. Espero um milagre, uma forma de curá-la com pesquisas científicas, mas, por enquanto, tenho que aprender a viver com ela", declarou a cantora.

Não existe cura para a doença, que é progressiva, mas o tratamento pode ajudar a controlar os sintomas. Segundo os Institutos Nacionais da Saúde dos Estados Unidos, a síndrome acomete duas vezes mais as mulheres do que os homens.

Sobre a possibilidade de voltar aos palcos, Céline disse à revista que, no momento, não pode responder: "Não sei. Meu corpo me dirá."