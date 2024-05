Ucrânia ataca instalações de energia na Rússia com drones

A Ucrânia executou nesta quarta-feira ataques com drones contra infraestruturas de energia no oeste da Rússia, confirmaram fontes militares em Kiev, que multiplicou as ações contra este tipo de instalações nas últimas semanas.

Com a estratégia, Kiev procura dificultar a logística militar de Moscou e minar suas capacidades de atacar cidades ucranianas ou de conquistar territórios no front leste.

O ataque foi anunciado inicialmente pelas autoridades locais das regiões de Smolensk e Lipetsk, no oeste da Rússia.