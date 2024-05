Rússia veta resolução na ONU que apela à prevenção de corrida armamentista nuclear no espaço

A Rússia vetou nesta quarta-feira, 24, uma resolução da ONU patrocinada pelos Estados Unidos e pelo Japão apelando a todas as nações para evitarem uma perigosa corrida armamentista nuclear no espaço sideral. A votação no Conselho de Segurança de 15 membros foi de 13 a favor, enquanto a Rússia se opôs e a China se absteve.

A resolução apela a todos os países para que não desenvolvam ou implantem armas nucleares ou outras armas de destruição maciça no espaço, conforme proibido por um tratado internacional de 1967 que incluía os EUA e a Rússia, e que concordem com a necessidade de verificar o cumprimento.

A embaixadora dos EUA, Linda Thomas-Greenfield, disse após a votação na qual o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que Moscou não tem intenção de implantar armas nucleares no espaço, que o veto levanta a questão do que o governo pode estar escondendo.