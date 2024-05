Prêmio Princesa das Astúrias das Artes elogia a obra de Joan Manuel Serrat

O cantor e compositor Joan Manuel Serrat, uma voz essencial para gerações de espanhóis e latino-americanos, foi homenageado nesta quarta-feira (24) com o Prêmio Princesa das Astúrias das Artes 2024 "pelo alcance de uma carreira artística que transcende a música".

A obra do cantor e compositor catalão, de 80 anos, que em 2022 se despediu dos palcos com uma extensa turnê, foi destacada por aliar "a arte da poesia e da música ao serviço da tolerância, dos valores compartilhados, da riqueza da diversidade de línguas e culturas, assim como um necessário desejo de liberdade", segundo a ata do júri deste prêmio convocado pela Fundação Princesa das Astúrias, herdeira do trono espanhol.

Foi autor de sucessos como "Mediterráneo", "Cantares", "Paraules d'amor" ou "Tu nombre me sabe a yerba".