Petróleo cai devido à fraca demanda nos EUA

A sessão começou, no entanto, no positivo, pois os operadores estão "reduzindo cada vez mais o prêmio de risco geopolítico", que subiu após os ataques recíprocos entre Irã e Israel, explicou Robert Yawger, analista da Mizuho.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho caiu 0,45% para 88,02 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data perdeu 0,65% para 82,81 dólares.

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira (24) devido à fraca demanda por gasolina nos Estados Unidos.

O resultado é produto de um aumento nas exportações de 9% em uma semana, com importações quase estáveis (+0,5%).

O relatório fez os preços subirem, mas por um curto período. "O número principal era mais otimista, mas o da demanda por gasolina, não exatamente", disse Yawger.

As entregas de combustível nos Estados Unidos, um indicador implícito da demanda, caíram 2,7% na semana e são 11% inferiores às do ano passado no mesmo período.

E "se não houver necessidade de petróleo para ser convertido em gasolina, então ele terá que ser armazenado", previu Yawger. Esta situação deve provocar um aumento nas reservas nas próximas semanas.

