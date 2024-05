Nadal diz que só jogará em Roland Garros se estiver em condições de 'competir bem'

"Não vou jogar em Paris como estou hoje. Se hoje fosse em Paris, não entraria em quadra", acrescentou durante a entrevista coletiva antes de sua estreia no Masters 1000 de Madrid.

"Irei a Paris se me sentir em condições suficientes para competir bem", avisou o maiorquino.

O tenista espanhol Rafael Nadal, garantiu nesta quarta-feira (24) que só jogará dentro de um mês no torneio de Roland Garros, se estiver bem fisicamente.

Nadal, que está prestes a fazer 38 anos de idade e é atualmente o 512º colocado no ranking mundial, quase não compete desde janeiro de 2023 devido a vários problemas físicos.

"Se fosse Roland Garros, eu não jogaria amanhã (quinta-feira)", acrescentou o maiorquino na véspera de sua estreia no Masters 1000 de Madri.

"Acho que não consigo jogar com 100% [de condições físicas], mas é importante poder jogar pela última vez em Madri. Para mim significa muito jogar nesta quadra onde vivi momentos muito bonitos", disse ele.

Ele descartou, porém, que uma possível ausência em Roland Garros significaria o fim da temporada. "O mundo não vai acabar com Roland Garros, embora tenha sido sem dúvida o torneio mais importante da minha carreira. Mas isso não significa que se eu não jogar em Roland Garros tudo vai acabar aí. Tem os Jogos Olímpicos pela frente, há diferentes formatos em que daria para jogar e que me deixaria entusiasmado", disse ele em referência aos Jogos de Paris, de 26 de julho a 11 de agosto, em que, segundo o imprensa espanhola, ele poderia participar em dupla com Carlos Alcaraz.

Vencedor de 22 Grand Slams (14 deles no saibro parisiense, um recorde), Nadal sofreu uma lesão no quadril em janeiro de 2023, durante o Aberto da Austrália, que o afastou das quadras pelo restante da temporada.

Ele voltou às competições em janeiro passado no torneio de Brisbane onde disputou três partidas mas voltou a sofrer uma lesão muscular na coxa que o impediu de voltar a jogar regularmente e ter que desistir de torneios como o Aberto da Austrália e o Indian Wells além do Masters 1000 de Monte Carlo.