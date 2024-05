Música de Taylor Swift transforma pub de Londres em point de fãs da cantora

Apesar da chuva, Dewmi Fernando, um turista de Singapura, de 23 anos, tira fotos na entrada do pub, perto de uma placa com a imagem de um cachorro preto - nome em português do bar localizado no distrito de Vauxhall, sudoeste de Londres.

Por causa disso, legiões de fãs da artista vão até o local, pensando se tratar do pub mencionado na música "The Black Dog".

Nunca se pensou que Black Dog, um tranquilo pub londrino, pudesse se tornar uma atração para os fãs de Taylor Swift, até o nome do estabelecimento virar título de uma música do último álbum lançado pela cantora americana.

Na 17ª música do álbum mais recente de Swift, chamado "The Tortured Poets Department: The Anthology", a ganhadora de 14 estatuetas do Grammy escreve em relação a um ex-namorado: "Eu assisto enquanto você entra em algum bar chamado The Black Dog e faz novos buracos no meu coração".

Fissurados em decifrar as mensagens ocultas nas canções da artista, seus seguidores partiram em busca do mencionado "Black Dog" e chegaram à conclusão de que se tratava do pub de Vauxhall.

Essa dedução se deveu ao fato de que o ex-namorado de Taylor Swift, o ator britânico Joe Alwyn, tem um apartamento próximo do estabelecimento.