Monaco vence e adia título do PSG, que goleia Lorient (4-1)

O Paris Saint-Germain, com dobradinhas do astro Kylian Mbappé (22' e 90') e de Ousmane Dembélé (19' e 60'), deu um novo passo rumo ao 12º título de campeão francês ao vencer em sua visita ao Lorient (4-1), nesta quarta-feira (24), em jogo adiado da 29ª rodada da Ligue 1, embora a vitória do Monaco sobre o Lille horas depois tenha adiado o previsível título dos parisienses. A uma semana da partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões, na visita ao Borussia Dortmund na Alemanha, o PSG pode se sagrar matematicamente campeão já no fim de semana. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com 69 pontos, o PSG tem uma grande vantagem sobre os monegascos, que agora têm 58 pontos. A equipe do Principado não cedeu diante da pressão e adiou por pelo menos mais alguns dias a confirmação do título do time da capital francesa.

O Lorient marcou o gol de honra no segundo tempo através de Mohamed Bamba (73'), mas continua em 17º e penúltimo na classificação após esta que foi sua quarta derrota consecutiva. O time está três pontos atrás do Metz (15º), o primeiro fora da zona de rebaixamento. A ocasião era favorável aos parisienses diante de uma das equipes em pior situação no momento. E os jogadores comandados pelo técnico espanhol Luis Enrique parecem embalados com a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões depois de vencerem o Barcelona por 4 a 1 em Montjuic, mesmo resultado com que derrotaram o Lyon no último domingo (4-1), jogo em que Mbappé e Dembelé, os destaques no estádio Moustoir, foram poupados.

Dembelé, que nem sempre teve sucesso nas finalizações, marcou no segundo tempo o quarto gol em seus últimos três jogos como titular ao empurrar para a rede um passe de Mbappé, que havia se livrado de um marcador com um drible espetacular no lance mais marcante da partida. "Fizemos o dever de casa, fomos sérios, com inúmeras mudanças", disse Luis Enrique em entrevista coletiva. "Enquanto o ano escolar não termina não se pode dar a nota final", brincou quando perguntado sobre o título que está tão próximo. Horas depois, no estádio Louis II, em Mônaco, o meia francês Youssouf Fofana marcou no segundo tempo (61') o único gol na vitória da equipe do Principado, que reforçou sua segunda posição com 58 pontos, a 11 do PSG. O Lille continua um pouco atrás do pódio (52 pontos), a um ponto do Brest (3º, 53 pontos). Com seis vitórias e dois empates consecutivos, o Monaco parece determinado a se encarregar de fazer com que seus adversários diretos desistam da classificação direta para a próxima Liga dos Campeões. Depois do Brest no último domingo (2-0), foi a vez do Lille sofrer a lei dos jogadores de Adi Hütter.

No outro jogo disputado nesta quarta-feira na Ligue 1, o Olympique de Marselha, que ficou com dez homens ao longo do segundo tempo após a expulsão de Faris Moumbagna (45'+2), empatou em casa com o Nice (2-2) no estádio Vélodrome. O Marselha está agora em oitavo, com os mesmos 41 pontos do Lyon (9º), antes de receber o Lens (6º) no domingo e a Atalanta na quinta-feira, dia 2 de maio, na partida de ida das semifinais da Liga Europa. Jonathan Clauss (31') e o atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (56', de pênalti) marcaram para o OM, enquanto para o Nice (atual 5º colocado da Ligue 1) marcou o nigeriano Terem Moffi (13') e Melvin Bard (72').