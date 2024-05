Júri condena ex-controlador equatoriano por lavagem de dinheiro nos EUA

Um júri americano condenou na terça-feira (23) em Miami (Flórida, sudeste) o ex-controlador equatoriano Carlos Pólit por lavagem de subornos recebidos da construtora brasileira Odebrecht, envolvida em inúmeros casos de corrupção em países latino-americanos, informou o Departamento de Justiça dos EUA nesta quarta-feira (24).

A juíza do caso, Kathleen M. Williams, deve determinar nos próximos dias a pena imposta ao ex-funcionário. Pólit, de 74 anos, chefiou a Controladoria-Geral do Equador durante os 10 anos de presidência do esquerdista Rafael Correa (2007-2017).

Entre 2010 e 2015, ele obteve mais de 10 milhões de dólares (51,6 milhões de reais na cotação de hoje) da Odebrecht, segundo documentos judiciais.