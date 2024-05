Fósseis de tartaruga gigante de 57 milhões de anos são encontrados na Colômbia

A descoberta é inédita nesta região andina, pois os exemplares desta espécie mais próximas estão a centenas de quilômetros em El Cerrejón, uma mina de carvão próxima do Mar do Caribe.

Os fósseis dos répteis Puentemys mushaisaensis, que se calcula mediam cerca de 1,5 metro de comprimento, foram encontrados no município montanhoso de Socha (nordeste), informou a Universidade do Rosário em comunicado.

Paleontólogos descobriram fósseis de tartaruga gigante de 57 milhões de anos na Colômbia, informou na terça-feira (23) a universidade que liderou a exploração, cujos resultados são chave para entender a geografia da América do Sul nas épocas do Paleoceno e Eoceno.

"Encontrá-los [os fósseis] 500 quilômetros ao sul [...] nos permite reconstruir e entender como eram as paisagens" do norte da América do Sul, pois, em vez das atuais montanhas andinas com mais de 5.000 metros de altitude, ali havia "lagos conectados e cordilheiras de altitude muito baixa", explicou Edwin Cadena, o paleontólogo responsável pela pesquisa.

O estudo "permite conhecer melhor a conectividade dos ambientes aquáticos do norte da América do Sul durante uma parte do tempo geológico conhecido como Paleoceno-Eoceno", acrescenta o comunicado.

Ambas as épocas fazem parte do Paleogeno (66 a 23 milhões de anos atrás), o primeiro período geológico depois da extinção dos dinossauros.