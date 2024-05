EUA promete enviar ajuda militar à Ucrânia 'nas próximas horas'

Isso aliviará parcialmente o Exército ucraniano, que está sob forte pressão das tropas russas no leste do país.

A ajuda militar dos EUA, interrompida durante várias semanas, será retomada "nas próximas horas" com as primeiras entregas de material de defesa aérea, artilharia e veículos blindados a Kiev, que sofre com a escassez de novos recrutas e munições.

No terreno, a Rússia sofreu ataques de drones na região de Smolensk, no oeste da Rússia, a cerca de 400 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e um pouco mais ao sul, na zona econômica especial da cidade de Lipetsk, na região com o mesmo nome, segundo informações das autoridades locais.

Nos últimos meses, o Exército ucraniano intensificou os ataques de drones no território russo, especialmente contra instalações energéticas.

No Catar, Rússia e Ucrânia chegaram a um acordo para a troca de 48 crianças deslocadas pela guerra, no final de uma reunião entre autoridades de Moscou e Kiev, informou nesta quarta-feira a comissária russa para a Infância, Maria Lvova-Belova.

No total, "29 crianças retornarão à Ucrânia e 19 à Rússia", disse aos jornalistas Lvova-Belova, que enfrenta um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI), acusada de deportar milhares de crianças ucranianas para a Rússia.

Kiev estima que pelo menos 20 mil menores ucranianos foram deportados das áreas ocupadas para a Rússia em dois anos, mas o total pode ser muito maior, já que este número inclui apenas crianças identificadas oficialmente.

Quase 400 delas foram repatriadas pelas autoridades ucranianas.

