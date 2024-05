China enviará nova tripulação à estação espacial Tiangong

A China enviará uma nova tripulação a sua estação espacial Tiangong, em mais uma missão do programa que pretende levar astronautas à Lua até 2030, anunciou nesta quarta-feira (24) a Agência Espacial Tripulada da China.

A missão Shenzhou-18, com três astronautas, deve decolar às 20h59 de quinta-feira (9h59 de Brasília) do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China.

A operação será liderada por Ye Guangfu, piloto de combate e astronauta que integrou a tripulação da Shenzhou-13 em 2021. Os astronautas Li Cong e Li Guangsu completam a equipe.