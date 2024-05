Vice-ministro da Defesa russo preso por suspeita de corrupção

Um vice-ministro da Defesa russo, Timur Ivanov, foi detido sob suspeita de corrupção, informou a comissão de investigação judicial nesta terça-feira (23).

"O vice-ministro da Defesa da Federação Russa, Timur Vadimovich Ivanov, foi detido sob suspeita de ter violado a seção 6 do artigo 290 do Código Penal", ao aceitar subornos, disse a instituição no Telegram, sem revelar outros detalhes.

Os crimes previstos nesse artigo estão sujeitos a penas que vão desde multas elevadas até penas superiores a 10 anos de prisão.