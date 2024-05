Técnico Unai Emery renova com Aston Villa até 2027

Os 'Villans', que este ano comemoram 150 anos de fundação do clube, se classificaram na quinta-feira para as semifinais da Conference League ao eliminarem o Lille nos pênaltis. Nessa próxima fase o time vai enfrentar o grego Olympiakos, comandado pelo também basco José Luis Mendilibar.

Após assumir o comando do time de Birmingham em novembro de 2022, onde sucedeu o ex-jogador inglês Steven Gerrard, Emery redirecionou a situação de uma equipe que flertava com o rebaixamento e atualmente ocupa a quarta posição, na briga pela classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O técnico espanhol Unai Emery renovou seu contrato com o Aston Villa até 2027, anunciou o clube da Premier League nesta terça-feira (23).

"Avançamos juntos, com os torcedores do Villa, os donos do clube, a diretoria e este grupo de jogadores dos quais nos orgulhamos", declarou Emery, de 52 anos, citado pelo clube.

