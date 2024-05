Suposto agente de espionagem chinês preso no Parlamento Europeu

O último detido, identificado como Jian G., é acusado de espionar opositores chineses e de ter compartilhado informações sobre o Parlamento Europeu com um serviço de inteligência chinês, segundo o comunicado do Ministério Público federal alemão.

A Justiça alemã anunciou, nesta terça-feira (23), a detenção de um suposto agente chinês no Parlamento Europeu, aumentando os receios sobre espionagem por parte de Pequim antes das eleições europeias de junho e sobre questões estratégicas.

Segundo o site do Parlamento Europeu, Jian Guo faz parte da lista de assistentes credenciados do eurodeputado Maximilian Krah, cabeça de lista do partido alemão de extrema direita AfD nas próximas eleições europeias, em 9 de junho.

É um cidadão alemão que trabalha como assistente de Krah em Bruxelas desde 2019.

Após o anúncio da detenção, e "tendo em conta a gravidade das revelações", o Parlamento Europeu decidiu suspendê-lo imediatamente do cargo.