Sistema criado após Segunda Guerra está à beira do colapso (Anistia Internacional)

A ordem mundial que emergiu da Segunda Guerra Mundial está à beira do colapso, devido a vários conflitos e ao uso não regulamentado de inteligência artificial (IA), alerta a Anistia Internacional (AI) em seu relatório anual sobre direitos humanos, divulgado nesta quarta-feira (24).

"Tudo o que vimos nos últimos 12 meses indica que o sistema internacional global está à beira do colapso", disse Agnes Callamard à AFP, coincidindo com a divulgação do relatório "A situação dos direitos humanos no mundo".

"Nos últimos seis meses, principalmente, os Estados Unidos protegeram as autoridades israelenses do escrutínio internacional motivado pelas múltiplas violações que ocorreram na Faixa de Gaza. Ao usarem seu veto contra um cessar-fogo muito necessário, os Estados Unidos esvaziaram o Conselho de Segurança do que deveria estar fazendo", criticou a chefe da ONG, sediada no Reino Unido.