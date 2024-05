Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, depois que o WTI se aproximou dos US$ 80.

O dia começou no vermelho, com o WTI a US$ 80,88, abaixo da média dos últimos 50 dias.

O preço do Brent para junho subiu 1,63%, a US$ 88,42, e o do WTI para o mesmo mês, 1,78%, a US$ 83,36.