Lula elogia candidatura única da oposição contra Maduro e diz que não leu carta de Milei

O presidente defendeu a normalização política na Venezuela e reafirmou o interesse do Brasil de acompanhar as eleições presidenciais de 28 de julho. Segundo Lula, há muito interesse no exterior para monitorar a realização das eleições.

"Se o Brasil for convidado participará do acompanhamento das eleições na perspectiva de que quando terminar essas eleições as pessoas voltem à normalidade. Quem ganhou toma posse e governa e quem perdeu se prepara para outras eleições, como eu me preparei depois de três derrotas no Brasil. Fico torcendo para que a Venezuela volte à normalidade, que os EUA retirem as sanções e a Venezuela possa voltar a receber de volta o povo que está deixando a Venezuela pela situação econômica", disse Lula.

O presidente não comentou sobre a proposta apresentada a ele na semana passada em Bogotá, pelo presidente colombiano Gustavo Petro, de que as forças políticas venezuelanas realizem um plebiscito e formalizem um acordo de garantias democráticas, contra perseguição política após o pleito em Caracas. O Brasil endossou em nota a proposta de Petro. Também aliado de Maduro, ele afirmou que é preciso garantir a vida, a segurança e os direitos políticos de quem sair derrotado.