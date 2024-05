Lucro da Tesla cai mas ação dispara após anúncio de novos veículos

A fabricante americana de carros elétricos Tesla registrou nesta terça-feira uma forte queda em seu lucro trimestral, mas a ação da empresa disparou na bolsa, depois que seu diretor executivo, Elon Musk, prometeu acelerar o projeto de fabricação de um veículo mais acessível.

Nos três primeiros meses do ano, o grupo faturou 21,3 bilhões de dólares, 9% menos do que no mesmo período do ano passado, e seu lucro líquido caiu 55%, para 1,3 bilhão de dólares, devido às vendas de carros elétricos estarem "sob pressão", apontou a empresa.

"Tivemos muitos desafios no primeiro trimestre", ressaltou a Tesla, citando os problemas de transporte marítimo no Mar Vermelho devido aos ataques dos rebeldes huthis e a sabotagem em sua fábrica na Alemanha.