Líder da Coreia do Norte supervisiona simulação de 'contra-ataque nuclear'

As manobras, que aconteceram na segunda-feira, mostraram pela primeira vez o sistema norte-coreano de gestão do "gatilho nuclear", segundo a agência.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supervisionou um exercício de simulação de "contra-ataque nuclear" como uma advertência aos inimigos do país, anunciou a agência de notícias estatal KCNA nesta terça-feira.

A KCNA destacou que as manobras foram uma resposta aos exercícios aéreos conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, que aconteceram de 12 a 26 de abril.

Os testes acontecem depois que a Rússia, um aliado próximo de Pyongyang, ter utilizado seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU em março para acabar com o painel de especialistas responsáveis por monitorar as sanções contra o programa nuclear e armamentista da Coreia do Norte.

