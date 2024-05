Jovem descobre tumor raro do tamanho de uma bola de golfe após ser diagnosticada com sinusite

Annika foi diagnosticada com carcinoma nasossinusal SMARCB1 em estágio 4 Crédito: Reprodução Tik Tok

Uma mulher de 28 anos, moradora da Califórnia, nos Estados Unidos (EUA), perdeu um olho após a equipe médica ter tratado seu caso como uma sinusite quando na realidade a paciente tem um câncer raro na cavidade nasal. Annika, com foi identificada, está usando as redes sociais para compartilhar sua experiência angustiante. A jovem começou a criar conteúdo para o TikTok no fim de dezembro de 2023 e desde então tem utilizado as redes sociais como um diário de sua luta contra o câncer. Jovem diagnosticada com "sinusite" na verdade tem câncer raro Em relato feito no Tik Tok, a jovem disse que tudo começou quando começou a sentir um desconforto na parte interna do olho direito em 2023. Com o passar dos dias, as dores se intensificaram, o que causou um inchaço ao redor do olho.

Ao procurar ajuda médica, a jovem foi submetida a uma tomografia computadorizada, que mostrou uma inflamação ao redor dos olhos. Inicialmente, a doença foi tratada como inflamação sinusal. O inchaço diminuiu por algumas semanas, mas retornou. O que a levou a ir novamente ao hospital. Annika relata que o médico chegou a apalpar ao redor do olho e desconfiou que o caso não se tratava de sinusite. Na segunda tomografia, foi revelado uma massa “do tamanho de uma bola de golfe”, que “não estava lá há apenas três semanas”, contou. Após diversos exames, o diagnóstico para a estadunidense foi de um carcinoma nasossinusal SMARCB1 Malignidade rara, mas localmente agressiva, que geralmente se apresenta muito tardiamente, com invasão nas órbitas e intracrânio, e compressão dos nervos cranianos adjacentes e seus ramos no momento do diagnóstico, e tem um resultado de sobrevida ruim em estágio 4, que se espalhou para o rosto, pulmões e gânglios linfáticos.