Inter Miami contrata meia paraguaio Matías Rojas, ex-Corinthians

O Inter Miami, de Lionel Messi, anunciou nesta terça-feira (23) a contratação do meio-campista paraguaio Matías Rojas, que estava livre no mercado após sua saída do Corinthians.

Rojas, de 28 anos, se comprometeu a jogar até o final desta temporada da Liga Norte-Americana (MLS), embora o Inter tenha a opção de renovar o contrato por mais duas temporadas.

"Ele é um jogador habilidoso, com experiência tanto no clube quanto na seleção, cuja versatilidade acreditamos que ajudará o time", disse o diretor esportivo da franquia, Chris Henderson, em um comunicado.