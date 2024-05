Colisão entre helicópteros militares deixa 10 mortos na Malásia

Dois helicópteros militares da Força Aérea da Malásia colidiram nesta terça-feira, 23, durante uma sessão de treinamento. O acidente matou todos os 10 tripulantes, informou a agência de resgate.

Os helicópteros estavam ensaiando em uma base naval no norte do Estado de Perak para a comemoração do 90º aniversário da Marinha no próximo mês, quando o acidente ocorreu, informou a força naval em um breve comunicado.

"Todas as vítimas foram confirmadas como mortas no local", disse, acrescentando que os restos mortais foram enviados ao hospital para serem identificados.