Trump chega ao tribunal criminal de NY para início do julgamento oral

Donald Trump chegou, nesta segunda-feira (22), a um tribunal de Manhattan onde está previsto o início da fase oral do seu julgamento criminal, a primeira contra um ex-presidente dos Estados Unidos e que ocorre paralelamente à sua tentativa de voltar a ocupar a Casa Branca depois das eleições de 5 de novembro.

No caso "Povo do Estado de Nova York contra Donald J. Trump", a Promotoria de Manhattan acusa o magnata de 77 anos de 34 acusações de fraude para encobrir o pagamento de US$ 130 mil (quase R$ 680 mil na cotação atual) à ex-atriz pornô Stormy Daniels com o objetivo de ocultar um suposto caso extraconjugal ocorrido uma década antes, na reta final da campanha de 2016 que surpreendentemente o levou à Casa Branca.

A Promotoria e a defesa do republicano apresentam seus argumentos nesta segunda-feira em um caso de enorme complexidade para os 12 membros do júri e seis suplentes, cidadãos anônimos - por razões de segurança - escolhidos na semana passada que estão sob uma enorme pressão midiática, em cujas mãos está o destino do político, possivelmente o mais controverso da história moderna do país.