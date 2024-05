Três pontos sobre a extradição aprovada via referendo no Equador

O "sim" venceu com 65% dos votos válidos, de acordo com a contagem oficial rápida, na pergunta sobre modificar a Constituição de estilo socialista de 2008, que estabelece que em nenhum caso será concedida a extradição de cidadãos.

O Equador deu sinal verde para a extradição de equatorianos procurados por outros países no referendo de domingo, no qual o presidente Daniel Noboa promoveu reformas legais e constitucionais para endurecer sua guerra contra o crime organizado e a violência das drogas que assola o país.

A rendição dos equatorianos ligados ao crime organizado transnacional é o grito de guerra de Noboa, de 36 anos, e ele está determinado a adotar uma linha dura contra as gangues locais associadas aos cartéis colombianos, mexicanos e albaneses.

Convertido em um centro de drogas devido à sua localização estratégica na costa leste do Pacífico e à economia dolarizada, o pequeno país está enfrentando sua pior crise de segurança. A taxa de homicídios subiu de 6 por 100.000 habitantes em 2018 para um recorde de 43 por 100.000 no ano passado.

A vitória do "sim" mudará a Constituição e a lei de extradição.

"A partir do dia em que os resultados (do referendo) forem proclamados no Registro Oficial (Diário Oficial), no Equador haverá oficialmente a extradição de equatorianos para solo estrangeiro", disse à AFP o advogado constitucionalista Ismael Quintana.

Peru e Colômbia, vizinhos do Equador e os maiores produtores de cocaína do mundo, permitem a extradição de seus nacionais.