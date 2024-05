Terremoto de magnitude 5,9 atinge Taiwan e provoca réplicas

Uma série de tremores afetou Taiwan na noite desta segunda-feira (22), dos quais o mais forte alcançou uma magnitude de 5,9, com epicentro em Hualien, no leste da ilha, de acordo com a Agência Central de Meteorologia.

Em 3 de abril, Taiwan foi atingido por um terremoto de magnitude 7,4 que deixou pelo menos 17 mortos e mais de 1.100 feridos, com epicentro precisamente em Hualien.

O primeiro tremor desta segunda-feira, de magnitude 5,5, ocorreu às 17h08 (06h08 no horário de Brasília), segundo a agência, e foi sentido na capital Taipei.