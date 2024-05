Suprema Corte dos EUA examina se pode punir pessoas em situação de rua

A Suprema Corte dos Estados Unidos debate nesta segunda-feira (22) se as medidas de repressão adotadas em diversas cidades do país para expulsar pessoas em situação de rua podem ser consideradas "punições cruéis" e inconstitucionais.

Os argumentos discutidos no tribunal nesta segunda-feira poderão ter repercussões significativas para centenas de milhares de pessoas em situação de rua no país.

Os nove magistrados, em sua maioria conservadores, examinam uma decisão de recurso que anulou as medidas adotadas pela cidade de Grants Pass, no Oregon (oeste). A sentença proibia os sem-teto de usar cobertores, almofadas ou caixas de papelão para se protegerem do frio quando dormissem ao ar livre, em nome da lei do campismo em locais públicos.