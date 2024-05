Sistema de saúde de Gaza foi 'completamente destruído', afirma especialista da ONU

Poucos dias após o início da ofensiva, que começou com o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, "a infraestrutura médica foi irreparavelmente danificada", disse a relatora especial da ONU, Tlaleng Mofokeng, em Genebra.

"Esta tem sido uma guerra contra o direito à saúde desde o início", disse Mofokeng, uma especialista independente nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas que não fala em nome das Nações Unidas.

"O sistema de saúde em Gaza foi completamente destruído, e o direito à saúde foi dizimado em todos os níveis", acrescentou.

A guerra começou com o ataque do Hamas, o mais sangrento desde a criação do estado de Israel em 1948, que matou 1.170 pessoas, a maioria civis, de acordo com um balanço da AFP baseado em dados oficiais.