Rússia acusa EUA e aliados de arriscarem 'confronto militar direto' entre potências nucleares

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, renovou críticas aos Estados Unidos e acusou o Ocidente de levar o mundo à beira de um "confronto militar direto" entre potências nucleares. Os comentários foram feitos em discurso durante conferência de segurança em Moscou.

Lavrov afirmou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) "ainda sonha" com uma derrota russa na Ucrânia e disse que os três principais países ocidentais com armas atômicas "patrocinam" Kiev. "Isso poderia criar sérios riscos estratégicos e aumentar a ameaça nuclear", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro também expressou preocupação com o avanço da aliança entre EUA, Reino Unido e Austrália, conhecida como Aukus. Para ele, Washington e seus parceiros trabalham para criar uma vantagem militar unilateral por meio de novos limites ao arsenal nuclear.