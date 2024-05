Portugal se prepara para celebrar 50 anos da Revolução dos Cravos

A data emblemática coincide com o crescimento eleitoral da extrema direita no país.

Portugal celebrará na quinta-feira (25) o 50º aniversário da Revolução dos Cravos, movimento que, em 1974, acabou com a ditadura, as guerras coloniais na África e deu início à instauração da democracia.

"A guerra colonial teve uma influência fundamental para abrir os nossos olhos para a situação em Portugal", declarou à AFP o coronel da reserva Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril, herdeira do "movimento dos capitães" que organizaram a revolução há 50 anos.

A revolução abriria o caminho para a organização das primeiras eleições livres com sufrágio universal, em 25 de abril de 1975, e para o processo de independência das colônias portuguesas na África: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde.

O apoio "imediato e intenso" da população ajudou a causa "dos que realmente desejavam uma mudança radical, uma libertação verdadeira e democracia", acrescentou.

"O 25 de abril é tecnicamente um golpe de Estado que, no mesmo dia, se transformou em revolução", explica a historiadora Maria Inácia Rezola, que coordena os programas de celebração da data, que incluem centenas de iniciativas institucionais e culturais.

Alguns dos 5.000 militares que participaram no movimento devem desfilar na quinta-feira pelo centro de Lisboa com 15 veículos do período.

Além da sessão comemorativa anual do Parlamento e do tradicional desfile popular, também estarão presentes os presidentes dos países africanos que conquistaram independência após a Revolução dos Cravos para celebrar ao lado do homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Alguns pensavam que o passado autoritário de Portugal frearia a ascensão da extrema direita observada em outros países da Europa.