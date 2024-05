Na Amazônia equatoriana, borboletas medem a mudança climática

Biólogos e guardas-florestais prendem a respiração ao abrirem uma iguaria fétida que atrai borboletas, que medem os efeitos da mudança climática na Amazônia equatoriana.

O cheiro de peixe podre preenche parte da trilha onde a equipe pendurou 32 iscas no meio da densa floresta da Reserva de Vida Selvagem de Cuyabeno. Desde agosto realiza um projeto de monitoramento de borboletas com o apoio da ONG americana Rainforest Partnership.

Dentro das redes, os guardas-florestais colocam um copo com isca de peixe ou banana fermentada para seduzir as borboletas adultas, cuja vida efêmera permite compreender no curto prazo os estragos do aquecimento global, como a extinção de algumas espécies.