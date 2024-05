Memória de campeão olímpico e estrela de 'Carruagens de Fogo' segue viva, recorda sua filha

Patricia Russell tinha apenas seis anos quando viu pela última vez o pai, Eric Liddell, campeão olímpico em Paris em 1924 e imortalizado no filme vencedor do Oscar "Carruagens de Fogo".

Embora tenha em mente o feito de 1924 pelo que outras pessoas lhe contaram, ela se lembra perfeitamente de outra corrida, menos famosa, mas que teve maior impacto sobre ela, e que aconteceu na China na década de 1940, quando seu pai foi enviado para aquele país como missionário.

"Foi uma corrida em que participaram pais e filhos e vencemos com folga porque eu também fui rápida, mas não passei o bastão para ele, pois era um lenço bonito do qual não queria me desfazer". Na ocasião, Liddell aproveitou o incidente para lembrá-la da importância do "trabalho em equipe". "São coisas que ficam", diz ela.

Patricia também se recorda das últimas férias em família no verão de 1940, na qual passaram na cidade escocesa de Carcant, antes de seu pai ser detido na China por seu trabalho como missionário e diante da ameaça de guerra na Europa.