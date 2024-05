Manifestações pró-palestinos aumentam a tensão em universidades americanas

A tensão reina em muitos campi nos Estados Unidos, principalmente no da Universidade de Columbia, em Nova York, onde manifestações pró-palestinos e o discurso antissemita se intensificam, quatro meses após a demissão de duas reitoras.

No campus de Columbia, centenas de estudantes estavam mais determinados do que nunca a manter o acampamento montado no jardim, enfrentando a reitora Nemat Shafik, que suspendeu nesta segunda-feira (22) as aulas presenciais.

Os estudantes querem que a instituição rompa os laços financeiros com Israel, um aliado-chave dos Estados Unidos.