'Fraude eleitoral' e 'influenciar eleição': Trump na hora da verdade

A Promotoria e a defesa apresentaram seus argumentos orais aos 12 jurados e seis suplentes, responsáveis por selar o destino do político possivelmente mais controverso da história moderna do país, que aspira retornar à Casa Branca nas eleições de novembro.

No caso, a acusação inclui outros acordos semelhantes ao de Daniels para encobrir outros possíveis escândalos, como o de uma ex-modelo da revista Playboy e de uma cuidadora que disse que Trump havia tido um filho fora do casamento.

A primeira testemunha a depor antes do adiamento do julgamento até às 9h30 desta terça-feira (hora local) foi David Pecker, ex-presidente da editora do tabloide National Enquirer, velho amigo de Trump e agora inimigo, que comprou histórias que poderiam afetar o magnata durante sua campanha eleitoral, com o objetivo de enterrá-las.

O bilionário, que se sente vítima de uma "caça às bruxas" e chama o julgamento de "farsa", considera o julgamento "injusto" e uma "interferência eleitoral", já que enquanto ele é obrigado a sentar-se na antiga sala do tribunal, seu rival político, Biden, está fazendo campanha.

"É um dia triste para os Estados Unidos", afirmou ao chegar à audiência.