Em conversa, von der Leyen felicita Biden por aprovação de suplemento de segurança nacional

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou nesta segunda-feira, 22, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para discutir o seu apoio à Ucrânia na sua defesa contra a agressão russa. Segundo comunicado emitido pela Casa Branca, a alemã felicitou Biden pela recente aprovação na Câmara dos Representantes do suplemento de segurança nacional, que "será essencial para ajudar a satisfazer as necessidades urgentes do campo de batalha da Ucrânia assim que for aprovado no Senado e o Presidente Biden o sancionar". De acordo com a publicação, ambos falaram sobre como o apoio internacional sustentado é vital para a luta da Ucrânia pela liberdade.

Em sua conta na rede social X, von der Leyen visse que foi uma "decisão histórica que fará uma diferença decisiva". Segundo ela, houve também conversas sobre a evolução da situação no Oriente Médio e o risco de interferência estrangeira nas próximas eleições.